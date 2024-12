MRV tem novo prejuízo com venda de ativo nos EUA

De acordo com a MRV, o resultado negativo com a venda foi devido às condições específicas do mercado de Austin, capital do Texas, que lidera a queda de preços nos Estados Unidos devido ao excesso de oferta, e aos custos do projeto superiores ao orçamento, dado o cenário inflacionário durante a pandemia, época em que o empreendimento foi construído.

A venda encerra a atividade da construtora na cidade de Austin. O grupo prevê vendas em torno de 800 milhões de dólares até o final de 2026 para a Resia.

A empresa já havia anunciado este mês a venda de um terreno no Texas, o Marvida, com prejuízo de cerca de 92 mil dólares, também parte de seu plano de desinvestimento e desalavancagem.

Com a operação, a MRV totalizou 46,5 milhões de dólares em vendas de ativos no quarto trimestre, que somados aos 37 milhões referentes ao recebimento da venda do empreendimento Old Cutler, vendido no terceiro trimestre, contribuirão com a geração de caixa do trimestre, disse a empresa.

Por volta de 13h, as ações da MRV&Co caíam 1,31%, a 5,28 reais -- após dois pregões de alta -- em linha com o índice do setor, que perdia 1%. O Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,18%.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas; Edição de Alexandre Caverni)