China anuncia aumento drástico de financiamento com títulos para estimular crescimento em 2025

A China também aumentará o financiamento de títulos especiais do tesouro e ampliará o escopo de outro programa que se concentra no apoio a setores estratégicos importantes, disse Zhao Chenxin, vice-chefe do planejador estatal, na coletiva de imprensa.

O governo aprovou antecipadamente projetos para 2025 no valor de 100 bilhões de iuanes sob esse esquema, disse ele.

Os principais programas referem-se a projetos como a construção de ferrovias e aeroportos, o desenvolvimento de terras agrícolas e a construção de capacidade de segurança em áreas importantes, de acordo com documentos oficiais.

A segunda maior economia do mundo tem enfrentado dificuldades nos últimos anos devido a uma grave crise imobiliária, alta dívida do governo local e fraca demanda do consumidor. As exportações, um dos poucos pontos positivos, poderiam enfrentar mais tarifas dos EUA em um segundo governo de Donald Trump.

A Reuters informou no mês passado que as autoridades concordaram em emitir títulos do tesouro especiais no valor de 3 trilhões de iuanes em 2025, o que seria o maior valor já registrado.

EXPECTATIVA DE FORTE ESTÍMULO FISCAL