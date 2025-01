Brasil tem superávit comercial de US$74,6 bi em 2024 e governo vê saldo de até US$80 bi neste ano

O dado do ano passado reflete um valor de 337,036 bilhões de dólares em exportações e de 262,484 bilhões de dólares em importações.

As exportações em 2024 ficaram 0,8% abaixo do resultado do ano anterior, consequência de um recuo nos preços dos produtos, que anulou ganhos no volume embarcado. Já as importações subiram 9,0% em relação ao verificado em 2023, com o maior volume já registrado nas compras de bens de capital, voltados a investimentos.

No recorte por setores, as vendas do Brasil ao exterior cresceram com mais força na indústria de transformação (+2,7%), seguida da indústria extrativa (+2,4%). Por outro lado, as exportações da agropecuária caíram 11,0%, com uma queda de 11,6% nos preços dos produtos mais que compensando o ganho de 0,7% no volume embarcado.

No ano, o petróleo liderou pela primeira vez a pauta exportadora do país, somando 44,8 bilhões de dólares (+5,2%), ou 13,3% do total exportado, e ultrapassando a soja, que fechou 2024 com valor de 42,9 bilhões de dólares (-19,4%), ou 12,7% dos embarques.

Para Brandão, no entanto, é possível que a soja retorne à primeira posição das exportações em 2025, considerando perspectivas de recuperação da safra agrícola e melhora na cotação do produto.

Em relação aos destinos das exportações, houve recuo nos embarques para a Ásia, com destaque para uma queda de 9,3% nas vendas à China, que ainda se manteve como o principal comprador do país. As vendas para países da América do Sul também caíram (-14,0%)