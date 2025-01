Petróleo fecha em alta de mais de 3% por preocupação com mais sanções à Rússia

Os futuros do petróleo dos EUA avançaram 2,65 dólares, ou 3,6%, para fechar a 76,57 dólares.

O governo do presidente dos EUA, Joe Biden, impôs nesta sexta-feira seu mais amplo pacote de sanções até agora visando as receitas de petróleo e gás da Rússia, em um esforço para dar a Kiev e à nova equipe de Donald Trump uma vantagem para chegar a um acordo de paz na Ucrânia.

A medida tem como objetivo reduzir as receitas do petróleo utilizadas pela Rússia em uma guerra que matou ou feriu dezenas de milhares de pessoas e reduziu cidades a escombros desde que Moscou invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022.

O Tesouro dos EUA disse que impôs sanções à Gazprom Neft e à Surgutneftegas, que exploram, produzem e vendem petróleo, bem como a 183 embarcações que transportaram petróleo russo, muitas das quais fazem parte da chamada "frota sombra" de navios-tanque antigos operados por empresas não ocidentais.

Antes da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em 20 de janeiro, aumentaram as expectativas de que o governo do presidente Joe Biden reforce as sanções contra a Rússia e o Irã, em um momento em que os estoques de petróleo permanecem baixos.

"Esse seria o presente de despedida do governo Biden", disse o analista da PVM Tamas Varga. As sanções existentes e as possíveis sanções adicionais, bem como as expectativas do mercado de aumento nos estoques de combustível devido ao clima frio, estão elevando os preços, acrescentou ele.