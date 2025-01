AmEx tem receita de 4º tri acima do esperado 

Os negócios faturados, uma medida dos gastos com cartões AmEx, aumentaram 8%, chegando a 408,4 bilhões de dólares no trimestre. A receita aumentou 9%, para 17,18 bilhões, superando as expectativas de 17,16 bilhões, de acordo com estimativas compiladas pela Lseg.

O presidente-executivo Stephen Squeri disse a analistas que os números de gastos do quarto trimestre foram mais fortes do que o esperado, com a sustentação do impulso nas três primeiras semanas de janeiro.

A AmEx também observou uma melhora na confiança das pequenas empresas, o que resultou em maiores gastos no trimestre, disse Squeri.

Em uma base por ação, a AmEx teve lucro de 3,04 dólares, em linha com as expectativas.

EXPECTATIVAS DOS INVESTIDORES

A AmEx prevê para 2025 lucro por ação entre 15 e 15,50 dólares, em comparação com as estimativas de US$ 15,23. A companhia espera um crescimento de receita entre 8% e 10%, em comparação com as expectativas de 8,1%.