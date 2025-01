HSBC planeja maior redução em décadas de segmento de banco de investimento

Um porta-voz do banco, que emprega cerca de 220.000 pessoas em todo o mundo, confirmou o conteúdo do memorando.

O presidente-executivo Georges Elhedery, que substituiu Noel Quinn em setembro, está reformulando o maior banco da Europa para cortar custos e melhorar a prestação de contas, bem como para reforçar seu foco na Ásia, onde obtém a maior parte de seu lucro.

Naquela época, analistas questionaram que tipo de economia Elhedery poderia obter e quais partes do banco seriam afetadas, considerando as tentativas de reestruturação de seus antecessores e a firme ambição do banco de continuar sendo um banco global de serviço completo.

O HSBC manterá suas operações de mercados de dívida e de financiamento de aquisições alavancadas em nível global, disse Roberts à equipe no memorando, que reconheceu o quanto a notícia seria "perturbadora" para os banqueiros que prestam consultoria em negociações e levantamento de ações corporativas.

Não ficou claro exatamente quantas funções serão cortadas, nem a economia provável ou quantos banqueiros poderiam ser realocados em outros negócios de financiamento, nos quais o HSBC considera que tem mais condições de competir com rivais norte-americanos que há anos dominam o segmento de banco de investimento.

Alguns comentaristas descreveram o momento da decisão do HSBC como surpreendente, uma vez que se espera que a atividade dos mercados de capitais cresça no curto prazo, fomentada pelas expectativas de cortes nas taxas de juros e pela formulação de políticas pró-crescimento em todo o Ocidente, na esteira do retorno do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.