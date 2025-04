Índices da China e de Hong Kong fecham quase estáveis antes de tarifas dos EUA

Um anúncio está programado para esta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília).

Desde que assumiu o cargo em janeiro, Trump já impôs tarifas de 20% sobre as importações chinesas. Em março, a China retaliou algumas tarifas dos EUA.

"Muito dependerá do tom de Trump - se ele sinaliza abertura para negociações ou se reforça os confrontos", disse Philip Wee, estrategista sênior de câmbio do DBS.

"A aversão ao risco se instalará se as tarifas dos EUA forem amplas e agressivas, com uma segunda onda de volatilidade esperada se a China e a União Europeia responderem rapidamente com medidas de retaliação", disse ele.

As ações do setor financeiro, com alta de 0,7%, lideraram os ganhos na China, enquanto as principais empresas de tecnologia negociadas em Hong Kong subiram 0,4%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,28%, a 35.725 pontos.