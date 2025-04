OMC diz que tarifas podem causar contração de 1% nos volumes globais de comércio de mercadorias

(Reuters) - A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC) disse que as novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos, juntamente com aquelas adotadas no início do ano, podem levar a uma contração de cerca de 1% nos volumes globais de comércio de mercadorias em 2025.

"Estou profundamente preocupada com esse declínio e com a possibilidade de uma escalada para uma guerra tarifária com um ciclo de medidas retaliatórias que levem a mais quedas no comércio", disse Ngozi Okonjo-Iweala em um comunicado nesta quinta-feira.

Ela alertou que as tarifas têm o potencial de criar efeitos significativos de desvio de comércio.