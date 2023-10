Escolas em tempo integral contra o trabalho infantil

Outra medida bem vista pelos especialistas é a criação do Programa Escola em Tempo Integral. No final de julho, o presidente Lula sancionou uma lei que prevê turnos de 7 horas por dia e o repasse de recursos da União para estados e municípios.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a meta é investir R$ 4 bilhões e criar 3,6 milhões de novas vagas nesse modelo até 2026. "Isso é super eficaz", afirma Volpi, do Unicef. "À medida em que a criança vai se engajando na escola e em que a escola vai melhorando a sua relação com o aluno, ampliando o turno, ele vai focando na escola e menos no trabalho", acrescenta.

No entanto, Volpi afirma que é preciso aprimorar as políticas de enfrentamento aos tipos de trabalho infantil que não têm a ver apenas com o problema de renda das famílias. Ele cita os casos de crianças e adolescentes que se dedicam a serviços domésticos ou a tarefas na zona rural, atividades que muitas vezes são vistas como formas de transmissão de valores e tradições culturais.

O coordenador da fiscalização do MTE diz que o trabalho infantil doméstico está no radar do governo. "Nós realizamos agora, nos meses de setembro e outubro, o primeiro operativo de fiscalização de combate específico [a essa modalidade]", afirma Guimarães. No próximo dia 20, como parte das comemorações do mês da criança, o Ministério do Trabalho e Emprego realiza em Brasília um evento para apresentar os dados dessa operação em particular.