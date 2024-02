Mais treino e menos 'pressão velada': como evitar acidentes de helicópteros

Apesar de estar envolta em uma aura de glamour e de pagar bem a seus profissionais, com salários variando de R$ 10 mil a R$ 50 mil mensais, a atividade de piloto de helicóptero também tem seu "lado b".

Entre 2013 e 2023, 191 ocorrências com esse tipo de aeronave deixaram um saldo de 124 mortes de tripulantes e passageiros, de acordo com dados do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), ligado à Força Aérea Brasileira (FAB).

Atualmente, existem cerca de 2 mil comandantes em atividade no país, segundo a Abraphe (Associação Brasileira de Pilotos de Helicóptero). A coluna ouviu especialistas e profissionais da área sobre eventuais melhorias no ambiente de trabalho da categoria para evitar a repetição de tragédias como a que deixou quatro vítimas no final do ano passado no município de Paraibuna, próximo ao litoral norte de São Paulo.