Congresso quer ser gente grande no Orçamento

Portanto, não foi com a emenda de relator-geral que surgiu o problema de remanejamentos e criações de gastos pouco transparentes e distantes da proposta orçamentária original. Ele está presente em todas as emendas, das individuais às de bancada, passando pelas emendas de comissão. Falta, na verdade, resgatar o espírito do Legislador Constituinte, fixando-se em lei complementar (possivelmente numa nova Lei de Finanças Públicas, a partir da reforma da Lei nº 4.320/1964) regras claras que reiterem o que está posto no artigo 166, parágrafo 3º, da Constituição Federal.

O Presidente da Câmara, Deputado Arthur Lira, sabe bem disso tudo. Na verdade, sabe melhor do que qualquer especialista, não só pela experiência como pelo conhecimento acumulado ao longo de sua extensa carreira política. Contudo, joga verde para colher maduro no atual embate com o Presidente Lula e sua equipe econômica.

Não faltou quem alertasse para a transformação do Orçamento público na verdadeira feira livre que aí está. Eu mesmo escrevi diversos artigos e alertei para o problema. Destaco, também, as análises sobre esse tema exaradas nos últimos 30 anos, pelo menos, da lavra do ex-Ministro da Fazenda Mailson da Nóbrega.

Vou me ater aos eventos a partir de 2015, com o advento da Emenda Constitucional nº 86, para transformar as emendas parlamentares individuais em despesas impositivas. O contingenciamento (corte de gastos pelo Executivo para cumprir metas fiscais) passou a limitar-se por uma regra de proporcionalidade em relação aos cortes feitos nas próprias despesas discricionárias do Executivo.

O mesmo ocorreu para as emendas de bancada, posteriormente, até que, no ano passado, o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) tentou carimbar também para as emendas de comissão.

Para que se tenha ideia do problema, as emendas parlamentares, mesmo após o veto presidencial, somam R$ 47,4 bilhões no Orçamento de 2024. Já o PAC, principal programa de investimentos do governo, foi fixado em R$ 54,5 bilhões. Se o governo não tivesse vetado parte das emendas de comissão (R$ 5,6 bilhões), elas estariam em R$ 53 bilhões.