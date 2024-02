Gasto social, no 1º ano de Lula, cresce 5 vezes sobre o último de Bolsonaro

Neste período de cinco anos, os gastos sociais públicos cresceram, em media, 3,6% ao ano, em termos reais, já descontada a inflação. Em 2022, porém, o aumento se limitou a 2,8%, em termos reais. Isso depois de uma queda de 19,5%, em 2021. Já a expansão de despesas em programas sociais subiu para 15,6%, em 2023 — o que expressa um aumento de cinco vezes no ritmo das despesas em programas sociais e investimentos públicos.

Nas áreas da Saúde e da Educação, por exemplo, os gastos públicos, no ano passado, subiram, respectivamente, 16,6% e 20,3%, sempre em termos reais. Embora os gastos com Educação, no último ano de Bolsonaro, tenham crescido em ritmo parecido — houve alta de 18,2%, em 2022 —, no caso da Saúde as despesas registraram corte de 0,9%.

Vaivém no Bolsa Família

Chama a atenção a diferença na evolução dos gastos com programas de transferência de renda, como Bolsa Família ou Auxílio Brasil. Em seu primeiro ano do terceiro mandato, em 2023, as despesas do governo Lula com o benefício de R$ 600 mensais para mais de 20 milhões de famílias levaram a um aumento de gastos de 80,4%, em termos reais.

Essa expansão extraordinária sucede um período de dois anos de compressão de despesas com o programa. Se, em 2020, ano inicial da pandemia, o governo Bolsonaro aumentou o volume destinado ao Auxílio Brasil em 820% — ou seja, elevou em quase nove vezes o montante aplicado em 2019 —, em 2021 e 2022, pisou no freio. Promoveu recuo de quase 75% nas despesas com o programa em 2021, e reforçou a redução com corte de 6,5%, em 2022.