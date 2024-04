Crise ampliada põe economia mundial em risco; Brasil pode ser menos afetado

As informações de que o Irã iniciou um ataque de drones a Israel, neste sábado (13) ainda são vagas e imprecisas. Mais vagas e imprecisas ainda são as possíveis consequências econômicas de um eventual conflito armado no Oriente Médio.

O que pode acontecer?

Pode-se, porém, especular sobre essas eventuais consequências, com base em suposições e hipóteses que levam em conta outros episódios que ameaçaram aprofundar hostilidades na região. Essas consequências incluem: