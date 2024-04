Mesmo com meta fiscal mais frouxa, é prematuro decretar morte do arcabouço

Não deixa de ser uma reação estranha. Não havia quem acreditasse que a meta de déficit zero em 2024 seria cumprida. Assim, ficaria ainda mais difícil esperar superávit maiores em 2025 e nos anos seguintes. Mas, as críticas soaram como se o afrouxamento das metas fosse algo não esperado.

Essa reação lembrou um conhecido episódio, ocorrido em 1897, em que o célebre escritor americano Mark Twain respondeu à informação prematura de sua morte: "A informação da minha morte é um exagero", escreveu ao jornal que publicara a notícia falsa.

Assim como no caso do escritor, é prematuro — e exagerado — decretar a morte do novo arcabouço fiscal apenas em razão do relaxamento das metas de superávit primário. Metas fiscais e arcabouço são coisas diferentes, embora articuladas, sendo este último o conjunto de regras a serem observadas para garantir, no tempo, o ajuste fiscal. Ainda que o ajuste tenha ficado mais lento, nas previsões oficiais, as regras do arcabouço, pelo menos até aqui, continuam valendo.

Isso não significa que o arcabouço não corra riscos. Mark Twain morreu de fato em 1910, 13 anos depois da notícia prematura de sua morte. O arcabouço pode morrer em prazo muito mais curto, se não forem feitas correções de rota na política fiscal do governo.

O diagnóstico de um dos especialistas de referência no Brasil em questões fiscais, o economista Manoel Pires, coordenador do CPFO (Centro de Política Fiscal e Orçamento Público), do Ibre-FGV, onde também coordena o Observatório de Política Fiscal, é de que os riscos para o arcabouço decorrem, entre outras causas, do excessivo número de programas que o governo está despachando. O problema é agravado pelo ativismo do Congresso, aprova projetos e emendas que exigem mais gastos ou tem mantido, e mesmo ampliado, benefícios tributários que o governo procura conter.