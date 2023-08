Os deputados rejeitaram essa mudança feita no Senado e agora o governo terá que contar novamente com a base na Câmara para aprovar na prévia do Orçamento 2024 (PLDO) a permissão para prever despesas condicionadas no Orçamento do ano que vem.

Além disso, após a aprovação do arcabouço, vem o mais difícil para o governo. O texto aprovado prevê tirar as contas do país do vermelho: o déficit primário zero em 2024. Segundo especialistas em contas públicas, ainda faltam cerca de R$ 100 bilhões em medidas para colocar mais dinheiro nos caixas do governo. Há várias medidas em estudo, mas a aprovação delas é sempre colocada em dúvida por operadores do mercado.

Não é à toa que há ceticismo no mercado em relação à meta de déficit em 2024, mesmo levando em consideração a tolerância da regra, que permite déficit de 0,25 do PIB para o ano que vem.

Quais são as medidas de Haddad ainda previstas para chegar ao déficit zero?