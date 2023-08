A Câmara dos Deputados deve aprovar nesta terça-feira (29) a extensão da desoneração das folha de pagamentos para 17 setores da economia por mais quatro anos. O ministério da Fazenda é contrário ao timing da discussão, pois prefere uma solução ampla para o problema que seria apresentada junto com a reforma da renda.

Desde 2011, 17 setores pagam como contribuição previdenciária alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% de imposto sobre a soma dos salários. Isso ajuda as empresas quando elas têm queda no faturamento.

O Congresso não quis esperar a proposta da Fazenda e acelerou a tramitação para garantir o benefício pelos próximos anos, para que as empresas que mais empregam no país possam se programar do ponto de vista financeiro.