Nos mercados, o veto se somou à necessidade do governo de encontrar R$ 168 bilhões em receitas para fechar as contas em 2024, a aprovação do PL do Carf e o projeto de lei com o fim do JCP (Juros sobre Capital Próprio) gerando vendas de ações das empresas brasileiras e levando a B3 (bolsa de valores brasileira) e fechar agosto com resultado negativo.

O veto será mantido ou derrubado pelos deputados?

Por uma questão de coerência, o Congresso, que acabou de aprovar o novo marco fiscal sinalizando preocupação com as contas, terá dificuldades de aprovar o veto. Por outro lado, o veto também abre mais espaço para despesas discricionárias e, se até a análise do texto houver conciliação política, ele pode ser mantido, desde que negociado.

Há piora no ambiente político?

A avaliação de líderes do centrão com quem conversei é que o presidente Lula está contratando um ruído futuro com o Congresso, que terá que analisar o veto justamente quando as Casas estarão analisando medidas de aumento da receita e as leis orçamentárias (LDO e LOA).

O que diz o relator do arcabouço?