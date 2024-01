Na pessoa física, a tendência é que se aumente a faixa de isenção do Imposto de Renda para mais próximo de R$ 5.000, uma promessa do presidente Lula. Com isso, mais trabalhadores ficariam isentos. Para compensar a renúncia de arrecadação, é possível uma mudança na outra ponta, que seja criada uma alíquota maior do que os atuais 27,5% para quem tem renda mais alta (ainda que esse ponto sempre gere resistência).

Na pessoa jurídica, deve haver alteração nas alíquotas de IRPJ e CSLL (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e Contribuição Sobre o Lucro Líquido), mudanças no lucro presumido e ajustes no JCP (Juros sobre Capital Próprio), que já foi alterado no final de 2023 mas é esperada uma reorganização.

Em 2021, uma reforma dos impostos sobre a renda foi aprovada pela Câmara, mas ficou parada no Senado. É possível que parte do texto seja aproveitado, mas haverá um novo debate. Não custa lembrar as principais mudanças aprovadas em 2021:

Para o IR da pessoa física foi aprovado, na época, a faixa de isenção de R$ 1.903,98 para R$ 2.500 mensais, com reajustes também para as demais faixas. Hoje a faixa de isenção já está em R$ 2.212.

A proposta para a alíquota do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) foi de redução de 15% para 8%. O adicional de 10% previsto na legislação para lucros mensais acima de R$ 20 mil continuaria valendo. Para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a proposta foi reduzir 0,5 ponto percentual em duas etapas, condicionadas à redução de incentivos tributários que aumentariam a arrecadação, passando de 9% para 8% (exceções: bancos, de 20% para 19%; e demais instituições financeiras, de 15% para 14%).

Pela proposta, os lucros e dividendos passariam a ser taxados com alíquota única (e não progressiva como o PT defende), em 15%. O texto também previa a extinção da JCP, mas o Congresso decidiu no ano passado manter os juros sobre capital próprio, com alterações. São esperados ajustes.

Quando as regras vão mudar?

A reforma tributária sobre bens e serviços aprovada no final do ano passado (EC 132) estabeleceu que o governo precisa enviar ao Congresso uma proposta de reforma sobre a renda até 20 de março (ou 90 dias após a promulgação).