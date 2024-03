Até que ponto os juros americanos impactam no bolso dos brasileiros

Uma redução dos juros nos EUA contribui ainda com o câmbio (dólar mais baixo), o que reduz as pressões inflacionárias por aqui dos itens importados e preços atrelados à moeda americana, como a gasolina, por exemplo.

É por isso que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem acompanhado atentamente o movimento dos juros americanos desde o ano passado e disse em diversas ocasiões que a economia internacional tem pesado mais na decisão de política monetária brasileira, já que há um problema fiscal no mundo todo, com as maiores taxas nos últimos quarenta anos.

O corte dos juros americanos abre espaço para o BC brasileiro cortar mais os juros brasileiros e deixar o crédito mais barato por aqui?

O corte dos juros americanos melhora o ambiente, mas não há uma relação direta, como me explicou o economista-chefe da Suno Research, Gustavo Sung.

"A gente ouve que se o juro americano cai, o BC vai ter mais flexibilidade de cortar aqui. Eu entendo, porque um câmbio mais baixo, e sem grandes choques, contribui para uma inflação mais controlada. Mas o BC trabalha com metas de inflação. E está preocupado com a inflação que está no Focus, para convergir [para o centro da meta]. Ele está preocupado com a inflação daqui a dez, doze meses, e esse gap precisa diminuir para o BC ter certeza se pode cortar mais ou menos os juros. A relação com os juros americanos não é direta".

É importante observar também que os diretores do Banco Central brasileiro têm reforçado que as consequências de cortes nos juros americanos são indiretas: câmbio mais baixo, inflação menor, otimismo para a economia.