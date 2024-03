Socorro ao setor de eventos pelo Perse ficará restrito a pequenas empresas

Por que essa tende a ser a solução?

A Fazenda conseguiu convencer deputados e senadores que houve abusos e irregularidades no Perse. E que o volume de recursos ultrapassou o acordo inicial que havia sido feito, chegando a R$ 32 bilhões entre 2022 e 2024 (recursos que o governo deixou de recolher em impostos dessas empresas).

Por outro lado, os parlamentares conseguiram convencer a Fazenda de que o programa foi fundamental para algumas empresas, especialmente as menores e que fechariam as portas com o fim do programa.

O que será feito do ponto de vista legislativo?

Há duas alternativas: ou a Fazenda envia um Projeto de Lei com o novo desenho do programa e com medida compensatória para cobrir a perda de arrecadação (fonte de receita), ou o projeto é apresentado por um deputado aliado, com um texto já previamente costurado nos termos do acordo que está sendo desenhado.

A MP 1202 continua válida?