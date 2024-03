Decisão do STJ sobre impostos na conta de luz frustra consumidores

Há uma modulação na decisão. Os contribuintes que tinham decisão favorável até o início do julgamento, em 27 de março de 2017, ou com decisão transitada em julgado (quando não cabe mais recurso) até a data, passarão a recolher o ICMS com as tarifas de transmissão e distribuição apenas a partir da publicação do acórdão do julgamento de ontem.

Qual é o argumento para a decisão?

A turma do STJ entendeu que é impossível separar a atividade de transmissão ou distribuição de energia na conta de luz, já que a energia é gerada, transmitida, distribuída e consumida simultaneamente. Esse foi o argumento dos estados e municípios, que perdem, segundo o Comsefaz (o comitê nacional dos secretários de Fazenda dos estados), R$ 35,3 bilhões por ano caso as tarifas não sejam cobradas.

Por que a decisão foi inesperada?

A 1ª seção do STJ tinha uma posição majoritária histórica pró-contribuinte em manifestações sobre o tema, assim como o ministro relator Herman Benjamin. Mas no julgamento de ontem (13), que foi adiado duas vezes, o relator votou favoravelmente à tese apresentada pelos Estados e considerou que Tust e Tusd devem sim ser incluídas na base de cálculo do ICMS.

O relator foi acompanhado por unanimidade pelos demais ministros. Esta foi a primeira decisão contra os contribuintes sobre este tema no STJ, ou seja, houve uma revisão de posicionamento da Corte.