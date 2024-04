Governo lança medida para frear conta de luz, com impacto na inflação

Os custos da CDE são divididos entre todos os demais consumidores de energia elétrica do mercado regulado (quem recebe luz de distribuidora) e foi por isso que as contas ficaram mais caras nas últimas décadas.

Como a medida vai reduzir esses custos?

A MP altera a lei de privatização da Eletrobras que previa aportes à CDE de R$ 32 bilhões ao longo de 25 anos. Com as alterações na lei o governo vai poder antecipar esses aportes, tanto por meio de acordo com a Eletrobras (que está pendente, sendo negociado em uma Câmara estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal), como por intermédio de bancos (securitização dos recebíveis). Os aportes antecipados serão usados inicialmente para amortizar as contas Covid e Escassez Hídrica.

O que mais o texto traz?

A MP também prorroga por mais 36 meses além dos 48 meses já previstos em lei (14.120 de 2021) o prazo de início de operação comercial de empreendimentos de geração renovável com desconto nas tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição. Esse ponto segue na contramão dos demais, pois mantém na CDE os custos desses subsídios por mais tempo.

O governo, no entanto, justifica a extensão do prazo em função da falta de linhas de transmissão para escoar a energia renovável. No ano passado, o governo anunciou um plano de investimentos para as transmissões e fez recentemente um leilão de transmissão.