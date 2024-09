Senado usa pauta econômica para medir forças e mandar recados

O Senado tem usado a pauta econômica nas negociações políticas e também para mandar recados para os demais Poderes, Executivo e Judiciário.

Nas últimas semanas, os senadores ofereceram resistência em marcar a sabatina do indicado à presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo, para dia 10 de setembro, a tempo da próxima reunião do Copom (Comitê de Política Monetária do BC), como desejava o governo.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), tomou uma decisão a meio-termo: marcou a votação da indicação para a sessão do plenário de 8 de outubro. Após, portanto, o próximo Copom, de 17 e 18 de setembro, e depois do primeiro turno das eleições municipais.