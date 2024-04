Boeing rebate acusação de delator sobre risco do 787 se romper em voo

Relembre o caso

Salehpour, em entrevista ao The New York Times, disse que mudanças na forma como é feita a junção de partes da fuselagem do 787 durante sua produção pode resultar em problemas para o avião ao longo do tempo. Mais especificamente, a fuselagem, que é o corpo do avião, poderia se romper após mil ciclos, que consistem em um pouso e decolagem cada um.

O engenheiro ainda disse ao jornal que foi retaliado diversas vezes pela empresa sobre suas preocupações quanto às mudanças no processo de fabricação do 787. Salehpour disse que após as queixas, foi transferido para a produção de outro avião, o 777, e também apontou possíveis problemas na montagem dessa aeronave.

Como os aviões são montados?

Boeing 787 em montagem na fábrica da Boeing nos EUA Imagem: Boeing

As fuselagens dos aviões são montadas em partes, que chegam de vários fabricantes. Essas seções chegam à linha de montagem final e são unidas após terem sido enviadas de diferentes fabricantes.