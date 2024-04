Cemitério, sucateados... Para onde vão aviões de empresas aéreas falidas?

Quando uma empresa aérea quebra, além da tristeza dos funcionários e passageiros abandonados, começa uma corrida para levantar dinheiro com o patrimônio que restou em suas mãos (quando sobra).

Em diversas ocasiões, os aviões são os principais bens que podem ser monetizados. Em outros casos, as empresas nem são as proprietárias dos aviões, e ficam sem nada. Veja a seguir o que acontece com as aeronaves de uma empresa aérea falida.

De volta para os donos

Em muitos casos, as empresas não são donas dos próprios aviões. Elas uma espécie de contrato de aluguel, denominado leasing, ou arrendamento mercantil.