Bolsa cai pela 12ª vez, maior sequência de desvalorização na história

Ainda que o Ibovespa esteja, hoje, opor volta dos 116 mil pontos, gestores acreditam que o potencial é maior. A maioria dos gestores do mercado ainda está otimista. Segundo pesquisa de agosto do Bank of America (BofA), o percentual de entrevistados que prevê o Ibovespa negociado acima dos 120 mil pontos no final do ano é de 88%. Na edição de julho do levantamento, eram 76%.