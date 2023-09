Bolsa fecha em queda de 1,49%, e dólar vai a R$ 4,987

O Banco Central defendeu uma "atuação firme" para reduzir as expectativas de inflação na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que também apontou uma divergência entre diretores da autoridade monetária em relação à dinâmica de preços, principalmente no setor de serviços. O documento é referente à decisão do Copom da semana passada, quando a Selic foi reduzida novamente em 0,50 ponto, para 12,75% ao ano.

Os membros do Copom concordaram que a expectativa de cortes de 0,50 ponto percentual na Selic nas próximas reuniões é o ritmo apropriado "para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário". No mesmo sentido, o BC afirmou, na ata, que é pouco provável que haja cortes maiores.

"A instituição fechou, mais uma vez, de vez, a porta para ajustes mais intensos nos cortes da Selic até o final do ano e, quiçá, até o início do ano que vem", disse Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital. "A forma como essa ata foi desenhada, ela afasta de vez qualquer possibilidade de movimentos positivos, de surpresas positivas que poderiam levar essa condição da política monetária para um afrouxamento mais significativo do que nós vemos nesse momento."

Queda nos juros não será mais acentuada. Copom enviou mensagem de que os juros restritivos são necessários para garantir que as expectativas da inflação vão se reduzir ainda mais. Isso sogere uma visão mais cautelosa pelo Copom, especialmente pelos riscos do cenário fiscal, diz Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos.

Cenário internacional também é preocupante. O Banco Central ressalta algumas preocupações com o mercado de trabalho forte no Brasil e nos EUA, além de uma postura bem firme de bancos centrais ao redor do mundo, especificamente dos EUA e da zona do Euro, para trazer a inflação para a meta, diz Ricardo Jorge, especialista em renda fixa e sócio da Quantzed.

Também foi divulgado hoje o IPCA-15, considerado uma prévia da inflação oficial, que registrou alta de 0,35% em setembro, divulgou hoje o IBGE. Seis dos nove grupos pesquisados registraram alta no mês. A maior variação positiva foi em transportes, que abarca a gasolina, e subiu 2,02% no mês. Já a maior queda foi a do grupo de alimentação e bebidas, que caiu 0,77%.