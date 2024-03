Dólar sobe a R$ 4,956 após decepção com a China; Bolsa cai pelo 2º dia

O que aconteceu

Mercado se decepcionou com a falta de estímulos na China. O início da sessão anual do Parlamento chinês não trouxe planos claros para a recuperação econômica do país, como era esperado. O governo definiu a meta de crescimento "em torno de 5%" para 2024, mesmo número do ano passado, e anunciou projeção de déficit orçamentário de 3% neste ano, contra 3,8% em 2023.

Investidores esperam por falas do presidente do BC americano. Jerome Powell, do Fed (Federal Reserve), vai falar a parlamentares na quarta (6) e na quinta (7). "O discurso de amanhã tende a indicar se as apostas para o corte dos juros nos EUA se mantêm para o final do segundo trimestre ou se elas podem ser antecipadas", disse à Reuters Matheus Massote, especialista de câmbio da One Investimentos.

Também há expectativa por novos dados de emprego nos EUA. Espera-se que o relatório de criação de vagas fora do setor agrícola (payroll), que sai na sexta (8), mostre a abertura de 200 mil empregos em fevereiro. Se os dados vierem acima do esperado, isso deve alongar a expectativa do prazo para reduzir os juros, já que "uma economia acelerada pode trazer mais inflação", acrescentou Massote.

Juros mais altos nos EUA costumam beneficiar o dólar. Isso acontece porque, com juros elevados, os investidores redirecionam recursos para o mercado de renda fixa americano, considerado muito seguro. Por outro lado, sinais de que o Fed vai começar a reduzir os juros em breve tendem a impulsionar moedas mais arriscadas, porém mais rentáveis, como o real.