Dólar volta a fechar acima de R$ 5 após mais de 4 meses; Bolsa também sobe

O que aconteceu

Mercado repercute dados econômicos de Brasil e China. O IBC-Br, considerado uma prévia do PIB (Produto Interno Bruto), teve avanço de 0,6% em janeiro — bem acima da expectativa de 0,26%, de acordo com pesquisa da Reuters. Já na China, saíram os números da produção industrial e das vendas no varejo, que cresceram 7% (primeiro bimestre) e 5,5% (fevereiro), respectivamente.

Segue a expectativa pela decisão sobre juros nos EUA. Espera-se que o Fed (Federal Reserve, o Banco Central americano) mantenha as taxas inalteradas mais uma vez. A maior parte dos investidores — 57%, segundo a última análise feita pela ferramenta FedWatch — ainda aposta num primeiro corte em junho, embora os recentes dados de inflação tenham reduzido o otimismo.

Taxas mais baixas nos EUA tendem a beneficiar o real. Isso acontece porque, com juros elevados, os investidores redirecionam recursos para o mercado de renda fixa dos EUA, considerado muito seguro. Por outro lado, sinais de que o Fed vai começar a reduzir os juros em breve tendem a impulsionar moedas mais arriscadas, porém mais rentáveis, como o real.

Banco Central brasileiro também define a Selic nesta semana. O mercado aposta em mais uma redução da taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, para 10,75% ao ano — o menor patamar desde fevereiro de 2022 (9,25%). Assim como o Fed, o Copom (Comitê de Política Monetária) se reúne amanhã e na quarta-feira (20) para definir os juros.