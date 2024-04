Dólar sobe a R$ 5,065 após dados dos EUA, na 5ª alta semanal; Bolsa cai

O que aconteceu

Dados de emprego dos EUA superaram — e muito — as expectativas. Foram abertas 303 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola em março, segundo números do payroll. As estimativas de economistas consultados pela Reuters variavam de 150 mil a 250 mil. Os dados reforçam a visão de que "o mercado de trabalho permanece aquecido nos EUA", explicou Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad.

Especialistas divergem quanto a possíveis impactos sobre os juros. Para Andre Fernandes, sócio da A7 Capital, os dados fortes podem se refletir no aumento da inflação, o que adiaria a redução dos juros pelo Fed (Banco Central dos EUA). Já Igliori acredita que os números não devem mudar a percepção sobre o cenário, embora o Fed deva seguir buscando por mais sinais de que a inflação está controlada.

Manutenção dos juros no atual patamar pode beneficiar o dólar. Isso acontece porque, com juros elevados, os investidores redirecionam recursos para o mercado de renda fixa dos EUA, considerado muito seguro. Por outro lado, sinais de que o Fed vai começar a reduzir os juros em breve tendem a impulsionar moedas mais arriscadas, porém mais rentáveis, como o real.

Os dados de emprego nos EUA vieram muito acima das expectativas, e os números de janeiro foram revisados. (...) Isso demonstra a resiliência da economia americana, com o mercado de trabalho ainda aquecido. Pode se refletir na inflação por lá e indicar menos cortes de juros por parte do Fed.

Andre Fernandes, sócio da A7 Capital, ao UOL