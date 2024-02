Quer expandir sua empresa? Faça isso com private equity ou venture capital

Private equity é um tipo de investimento focado em empresas em um estágio de atividade mais maduro e que não estão listadas na Bolsa de Valores, a B3. A ideia é atrair investidores que queiram ser sócios da empresa em troca da participação dos lucros.

O private equity tende a ser mais adequado para empresas maduras em busca de financiamento para expandir suas operações ou realizar aquisições estratégicas, enquanto o venture capital é mais indicado para startups em estágio inicial ou de rápido crescimento que precisam de capital para expandir suas operações e alcançar um mercado mais amplo. Igor Chrispim Romeiro, CEO da Efund Investimentos.

Potencial do negócio dita acesso a investimento

Investidores olham o potencial do negócio. Ter um plano de negócios consistente, com diferenciais e vantagens competitivas, ter inovação e estar inserida num segmento com grande potencial de crescimento são alguns dos aspectos que podem atrair fundos de private equity, segundo o economista e investidor Bruno Corano, que também é apresentador do programa Manhattan Connection.

Não há um setor específico onde esses fundos investem, de acordo com ele. Porém, eles costumam se especializar em determinados setores.