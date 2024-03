Instigado por pai, ele abriu loja de açaí com amigos; hoje fatura R$ 400 mi

Em Londrina, foi aberta a primeira franquia em 2018. As outras lojas vieram da demanda de clientes. Prevendo o crescimento do negócio, os sócios criaram em 2018 a franqueadora e estruturaram o modelo do zero, sem nenhuma consultoria especializada.

A rede tem hoje 370 unidades; sendo 20 próprias. O modelo de negócio é loja de rua, e o investimento inicial é de R$ 270 mil.

Nas lojas funciona o modelo self-service. O quilo custa de R$ 49,90 a R$ 55,90 (em cidades litorâneas).

A rede tem duas campanhas anuais muito fortes: na Páscoa e no inverno. Na Páscoa, vende ovos recheados com açaí e sorvete. "É o cliente que escolhe os recheios, dentre as opções de gelados, frutas e cremes, e pesa no caixa. Essa campanha virou febre de tão instagramável", afirma Kendy. No inverno, a rede lança todo ano um Waffle de receita própria. Ele é preparado na hora, e o cliente pode rechear como quiser.

Abertura de indústria e criação de logística própria