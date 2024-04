iFood busca fortalecer relação com restaurantes e cria feira sobre delivery

Haverá seis palcos simultâneos para palestras e debates. Os temas das conversas incluem inteligência artificial, inovação, estratégias para impulsionar os negócios, técnicas de gestão e tendências do setor. Entre os palestrantes estão Jay Livingston, diretor de marketing da rede de lanchonetes americana Shake Shack, Janaína Torres, que comanda restaurantes como A Casa do Porco e foi escolhida melhor chef mulher do mundo em 2024, e João Branco, ex-diretor de marketing do McDonald's no Brasil.

Foco nos restaurantes

O evento faz parte dos esforços do iFood para fortalecer o relacionamento com os restaurantes. "O crescimento do setor é um movimento que precisa envolver todas as partes", diz Arnaldo Bertolaccini, vice-presidente de restaurantes do iFood.

Em 2022, o iFood criou um fórum com donos de restaurantes para ouvir sugestões de melhorias e explicar medidas tomadas pelo aplicativo. A segunda turma do fórum, formada em 2023 e com duração estimada de 12 meses, tem representantes de 24 estabelecimentos de 11 estados de todas as regiões do país, que se reúnem presencialmente e online para discutir aprimoramentos para a plataforma.

O grupo que faz parte do fórum também testa as novas funcionalidades desenvolvidas a partir das sugestões. Uma mudança recente que surgiu das discussões se deu no fluxo de cancelamento de pedidos, que ficou mais rápido. O painel financeiro também foi modificado para ficar mais transparente, de acordo com o aplicativo.