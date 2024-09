Empresária do Pará leva peças bordadas e de linho para Milão

A empresária Val Valadares, 57 anos, entrou para o ramo da moda com a produção de roupas para festas, mas foi no segmento de peças casual fino que ela viu a oportunidade de expandir a sua atuação no Brasil e internacionalizar a marca que leva seu nome. Ela integra o Polo de Moda do Marajó, uma iniciativa do Sebrae, Senar, Senai, governo do estado do Pará e prefeituras para desenvolver a produção de moda artesanal local.

O que aconteceu

Polo Marajoara incentiva empreendedores. Neste mês, na última sexta-feira (20), ela levou suas peças a um evento em Milão, na Itália. A proposta surgiu depois que ela participou de um projeto de capacitação de empreendedores no Polo de Moda do Marajó, da Ilha de Marajó (PA), criado em parceria entre governo e Sebrae do Pará, Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e prefeituras municipais de Soure e Cachoeira do Arari.

Desfile e marca própria. O polo tem, inclusive, uma coleção de moda autoral, chamada Cápsula Marajó, com nove marcas de empreendedoras locais. Entre as empresas, além da Val Valadares, estão: Madame Floresta, Cañybó, Art'Genuina, Seiva Amazon Design, Isabela Sales Design, Mãos Caruanas, Amazônia Zen e Ná Figueredo. A coleção foi apresentada ao mercado em um desfile na cidade.