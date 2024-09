Boticário capacita mulheres em vulnerabilidade social na área de beleza

Está em nosso DNA contribuir ativamente para a redução da desigualdade social da população brasileira. Acreditamos que isso pode ser feito por meio do empreendedorismo e da capacitação profissional, pois buscamos gerar oportunidades de transformar vidas por meio da beleza, contribuindo também para a inclusão e equidade de gênero na sociedade.

Luis Meyer, diretor de ESG do Grupo Boticário

Vídeos básicos e profissionais. O programa possui dois formatos: online e presencial. O primeiro abrange todo o Brasil e procura capacitar e gerar renda para mulheres, permitindo o acesso a conteúdo profissional por meio de vídeos práticos e desafios que reforçam o aprendizado.

Formação profissional. No presencial, a metodologia é focada em maquiagem e empreendedorismo, proporcionando um aprofundamento específico para quem deseja atuar no mercado de forma profissional desde o primeiro dia de formação.

Na conclusão, todos os cursos dão certificado. "Os certificados levam não só o nome do Grupo Boticário, mas também das instituições e profissionais parceiros", explica Meyer.

Trabalho pós-curso. Dentro da trilha de empreendedorismo, há conteúdo que oferece suporte para que as participantes se preparem para o mercado de trabalho e/ou abram seus próprios negócios. "No curso ensinamos educação financeira, justamente para ajudar e direcionar essas mulheres a pensarem no negócio de maneira estratégica e completa para além do período de curso, considerando possibilidades de expansão e crescimento", pontua Meyer.

Parcerias

Grupo Boticário conta com parcerias no programa. A parceria atual é com KondZilla, que começou no 6° ciclo do projeto, em março de 2024. A proposta é ajudar na aproximação, identificação e maior conexão com o público-alvo do programa, que são mulheres (cis e trans) em situação de vulnerabilidade social.