14 perguntas que o empreendedor deve responder antes de ter uma franquia

Em qual setor eu quero atuar? O primeiro passo para o empreendedor que quer abrir uma franquia é estudar o mercado para ver as opções disponíveis. Aliás, informação é o que não falta. Faça cursos, assista tutoriais no Youtube, leia sobre o setor. Atualmente existem mais de 3 mil marcas no Brasil. Escolha uma que seja compatível com você.

Essa franquia está alinhada com meus interesses e habilidades? Para Jean Paul Rebetez, da Gouvêa Consulting, o envolvimento pessoal e a afinidade com o setor são fundamentais. "Escolher uma franquia alinhada ao seu estilo de vida facilita o engajamento e a superação dos desafios que inevitavelmente surgem."

Qual é a reputação da franquia no mercado?. Segundo Marcelo Cherto, não basta olhar redes sociais para conhecer a marca na qual deseja investir. A melhor forma de conhecer a rede é ouvindo franqueados atuais e ex-franqueados. E fazer as seguintes perguntas: o franqueador cumpre o que promete? Assinariam o contrato novamente? "Investir em uma franquia com boa reputação reduz os riscos e acelera a maturidade do negócio", acrescenta Rebetez.

Como estão os atuais franqueados da rede? Converse com, pelo menos, cinco ou seis franqueados pessoalmente e outros oito ou dez por telefone ou WhatsApp, orienta Cherto. Assim, é possível ter uma visão mais ampla do funcionamento do negócio.

Qual o principal motivo da desistência de antigos franqueados? Normalmente, o principal motivo é a defasagem entre expectativa e realidade, diz Cherto. "Se chegar esperando que no primeiro ano você vai poder comprar um Porsche numa franquia pequena, não vai ser bem assim e pode frustrar."

Qual é o perfil do público-alvo da franquia e se ele corresponde ao meu mercado? A demanda local deve ser consistente com o posicionamento e os produtos/serviços da franquia, explica Rebetez, para evitar dificuldades em atrair clientes. Cherto diz ainda que os bons franqueadores têm um estudo bem detalhado por região, índice de consumo do produto e falam para o empreendedor, inclusive, se a cidade que ele deseja abrir o negócio tem ou não potencial, seja por hábitos, perfil dos consumidores etc.