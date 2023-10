Como a inteligência artificial pode ser usada para melhorar suas finanças?

Neste mês aconteceu em São Paulo o congresso anual da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro) com o tema "Os impactos da inteligência artificial no planejamento financeiro", que contou com participações de peso, como do Yuval Harari, professor israelense de História e autor dos best-sellers internacionais "Sapiens" e "Homo Deus", e de Morgan Housel, ex-colunista do "The Wall Street Journal" e autor do best-seller "A Psicologia do Dinheiro", entre outras personalidades incríveis.

Esse tema é apaixonante, mas chega a ser assustador, tamanhas as transformações e possibilidades que oferece. A inteligência artificial, ou IA, é uma tecnologia que está revolucionando diversos aspectos de nossas vidas, incluindo a forma como lidamos com nossas finanças, mas o que vemos até aqui é só a ponta do iceberg.

Novas ferramentas surgem a todo momento, como você pode conferir em um site que congrega algumas informações sobre essas ferramentas (o AI Findy). E é bastante comum que nós só venhamos a perceber todo o potencial de uma nova tecnologia muitos anos após sua implantação na sociedade. Assim, mesmo que já vislumbremos as possibilidades, tem muita coisa que ainda nem conseguimos imaginar sobre a utilização da IA em nossas vidas.