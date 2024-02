Bolsonaro pode ter perdido R$ 108 mil investindo no exterior; saiba evitar

Como investir corretamente nos EUA

Investir no exterior é algo que deve ser feito com planejamento e de acordo com as suas necessidades, para evitar perdas desnecessárias. Isso nunca deve ser feito no susto.

Existem apenas dois tipos de situação em que vale a pena, para a pessoa física, investir no exterior.

O primeiro tipo de situação é a do brasileiro que tem ou terá despesas importantes no exterior. Por exemplo, a pessoa que vai se mudar para o exterior, ou vai enviar dinheiro frequentemente para alguém que mora fora ou, ainda, vai viajar regularmente para outro país. Nesse tipo de cenário, o ideal é investir no exterior a quantia que você pretende gastar no exterior. Por exemplo, se você pretende gastar R$ 12 mil em uma viagem aos EUA daqui a um ano, você pode investir R$ 1.000 por mês em dólares até o momento de viajar.

Já se você for morar nos EUA pelo resto da vida, pode ser necessário transferir 90% ou mais do seu patrimônio para o exterior. Tudo vai depender do quanto você ainda estará ligado ao Brasil. Se pensa em vir frequentemente ao país, ou se vai enviar dinheiro regularmente para cá, é mais fácil deixar uma quantia aplicada aqui mesmo. Bom, aqui eu falei do primeiro tipo de situação, o da pessoa que tem ou terá gastos significativos no exterior.

O outro tipo de situação em que é necessário investir fora é o da pessoa que quer proteger o seu patrimônio a longo prazo. Se você tem um dinheiro que com certeza não será usado em menos de dez anos, já pode pensar em atrelar uma parte dele a ativos em dólar. Com isso, se tivermos um cenário de desvalorização significativa do real a longo prazo, você não será tão afetado.