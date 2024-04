Veja quanto você ganha investindo só em aplicações seguras em cinco anos

Com isso, um investimento de R$ 1.000 geraria um ganho líquido de R$ 768 após cinco anos, praticamente o mesmo do CDB citado no primeiro exemplo, que era prefixado.

A diferença é que o ganho do pós-fixado varia com o tempo. Se a taxa Selic subir, sua rentabilidade aumenta, e vice-versa. Sendo assim, investindo no CDB prefixado você tem a certeza de que terá o ganho citado aqui. Já com o pós-fixado, pode ser que o seu rendimento acabe ficando um pouco acima ou um pouco abaixo do previsto.

Híbridos

Além dos prefixados e dos pós-fixados, existem os investimentos híbridos, que, como diz o nome, mesclam uma taxa prefixada com uma taxa pós.

Por exemplo, o CDB híbrido mais rentável que encontrei foi um do Banco BMG, disponível na corretora BMG Invest Digital. Ele tem uma rentabilidade prefixada de 7,45% ao ano e, além disso, acompanha a inflação. Ou seja, se a inflação ficar em 4% ao ano, esse CDB terá um rendimento bruto de 11,7% ao ano. Descontando o IR, o ganho fica em 9,99%. Como o CDB tem prazo de cinco anos, a rentabilidade líquida total no período seria de 63,1%.

Consequentemente, um investimento inicial de R$ 1.000 geraria um lucro de R$ 631 após cinco anos, sempre descontando o IR. Uma aplicação de R$ 50 mil traria um ganho líquido de R$ 31,6 mil.