Descubra em quanto tempo você juntaria o valor do prêmio recorde do BBB

Aumentando os investimentos mensais para R$ 1.000, é preciso aplicar por 32 anos para se chegar aos R$ 2,92 milhões, ou 44 anos corrigindo pela inflação. Com aportes de R$ 5.000 por mês, chega-se aos R$ 2,92 milhões em 17 anos com esse CDB hipotético, e 22 anos se for corrigir pela inflação.

Em fundos imobiliários

Investindo em fundos de investimento imobiliário (FIIs), é possível alcançar o valor de R$ 2,92 milhões bem mais rápido do que nas outras aplicações citadas acima, mas o risco também é mais alto. Com aportes de R$ 300 por mês, pode-se alcançar o valor em 35 anos, sem corrigir pela inflação, ou em 46, fazendo a correção.

Subindo o valor dos aportes para R$ 1.000, chega-se aos R$ 2,92 milhões em 26 anos, ou em 34, corrigindo pela inflação. Investindo R$ 5.000 por mês, você junta o valor em 15 anos, ou em 34, com a correção inflacionária.

No entanto, o rendimento dos FIIs é bem menos previsível do que o da poupança, do Tesouro e do CDB. Essa projeção leva em conta a rentabilidade média atual dos FIIs mais negociados do setor de logística. Apenas saiba que essa rentabilidade pode não se manter no futuro, podendo ser menor ou até maior. Além disso, os cálculos consideram que você reinvista todos os rendimentos que receber dos fundos imobiliários ao longo dos anos de aportes.

Atualize pela inflação

Sempre que você for juntar dinheiro a longo prazo, é importante você atualizar o valor dos seus aportes pela inflação. Por exemplo, se você começou investindo R$ 1.000 por mês, e a inflação depois de 12 meses ficar em 10%, você passa a aportar R$ 1.100 a partir do 13º mês, e assim por diante. As simulações desta coluna que consideram a correção inflacionária pressupõem que o investidor faça esse reajuste uma vez por ano.