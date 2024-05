Quanto investir para se aposentar em até 15 anos e ganhar R$ 5.000?

O erro está, no entanto, em ignorar que boa parte desse rendimento serve apenas para corrigir o valor total do seu investimento pela inflação. Especificamente, desses R$ 8.200, R$ 3.200 são a correção inflacionária do seu patrimônio.

É por isso que, com um investimento de R$ 1,1 milhão no Tesouro Selic, você só poderia fazer retiradas de, no máximo, R$ 5.000 por mês, se quiser que o seu patrimônio não seja corroído pela inflação.

Quanto investir por mês

Investindo no Tesouro Direto, é preciso fazer aportes de R$ 3.970 por mês, ao longo de 15 anos, para conseguir uma renda vitalícia equivalente a R$ 5.000 por mês.

Já no caso dos fundos imobiliários, que têm uma rentabilidade esperada maior, é necessário investir R$ 1.879 por mês, também em 15 anos, para se chegar a uma renda vitalícia equivalente a R$ 5.000 mensais.

Mais uma vez, estou usando a expressão "equivalente a R$ 5.000" porque, na verdade, com esses aportes você vai acabar conseguindo uma renda bem maior do que essa, mas, por conta da inflação, terá um poder de compra igual ao de R$ 5.000 hoje.