Fortuna de bilionários brasileiros representa 15,35% do PIB. Quais os setores mais ricos?

Entre as dez empresas que mais contribuíram com novos bilionários aparecem ainda o Magazine Luiza (MGLU3), com sete, Rede D'Or (RDOR3), com sete, M. Dias Branco (MDIA3), com seis, Votorantim, com 6, CCR (CCRO3), com 5, e Amaggi (5). A décima posição é dividida por AB Inbev e 3G Capital (5).

Setores mais prósperos

Os setores de finanças (R$ 346,16 bi), bebidas (R$ 182,78 bi) e indústria (R$ 106,68 bi) foram os que mais criaram bilionários. Juntos, o patrimônio das três áreas soma R$ 635 bilhões - 41,8% do patrimônio total dos 280 bilionários listados na Forbes.

Abaixo, confira a lista dos setores mais prósperos entre os bilionários:

Finanças - R$ 346,16 bi;

Bebidas - R$ 182,78 bi;