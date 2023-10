MRV (MRVE3): vendas de subsidiária americana devem alcançar cerca de R$ 2 bi até 2024

Em relatório, os analistas Ygor Altero e Ruan Argenton, da XP, destacaram que o anúncio traz um impacto positivo em termos de melhoria da visibilidade de curto prazo das operações da Resia, reafirmando o compromisso da MRV em executar uma agenda de reciclagem de projetos.

"No entanto, é importante notar que a necessidade da Resia de gerar liquidez para seus ativos no curto prazo pode exercer pressão sobre os preços de venda. Isso é especialmente relevante considerando o desafiador cenário de aumento das taxas de cap-rate nos EUA, afetado por incertezas em relação ao término do ciclo de alta das taxas de juros", disseram.

Os analistas ainda avaliaram o valor potencial de vendas do portfólio de curto prazo da Resia sob diferentes cenários de taxa de capitalização. "Em nosso cenário-base, com uma taxa de capitalização de 5,8%, estimamos um valor total de vendas de cerca de US$ 417 milhões", completaram.

MRV (MRVE3): vendas líquidas saltam 54% e chegam a R$ 2,2 bi no 3T23

A MRV reportou no início desta semana um recorde histórico em vendas líquidas nos primeiros nove meses de 2023, segundo sua prévia operacional, totalizando R$ 6,2 bilhões em 2023 até o dia 31 de setembro no seu segmento de incorporação.

No terceiro trimestre isolado, as vendas líquidas da MRV Incorporação atingiram R$ 2,2 bilhões, valor que representa um salto de 54,5% na comparação em relação ao terceiro trimestre de 2022.