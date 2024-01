Carteira de ações: analistas retiram Sabesp (SBSP3) e incluem Eletrobras (ELET3); veja outras trocas da Guide

Na carteira de ações recomendadas para janeiro, a Guide Investimentos efetuou duas trocas de ativos, removendo Allos (ALSO3) e Sabesp (SBSP3), para incluir MRV (MRVE3) e Eletrobras (ELET3). A carteira de dividendos permaneceu inalterada.

Segundo a corretora, dada a forte valorização das ações da Allos em 2023, há previsão de uma menor upside na companhia, por sua vez, MRV segue avançando devido a melhora das condições do programa "Minha Casa, Minha Vida", enquanto a operação da Resia nos EUA é diretamente impactada pela curva de juros americana.

Além disso, as ações da Sabesp apresentaram alta relevante nos últimos meses, refletindo o avanço do processo de privatização da companhia, e sem grandes triggers no curto prazo, a Guide prefere se posicionar em Eletrobras.