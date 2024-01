Mubadala Capital aprova saída da Zamp do Novo Mercado; saiba mais

A Mar Asset, inclusive, era apoiada pela FitPart, mas as sugestões foram rejeitadas.

Na justificativa da proposta, o fundo Mubadala afirmou que a saída voluntária poderia contribuir para estratégias como "captação de recursos por meio da emissão de ações preferenciais" ou "realização de operações de combinação de negócios com empresas nacionais e estrangeiras que possuam negócios sinérgicos com os da Zamp".

A leitura do mercado, ainda, é de que o Mubadala estaria de olho na compra de outras duas companhias do setor de fast food, o Subway e o Starbucks, com o objetivo de fundi-las com a Zamp. As empresas são operadas pela South Rock, atualmente em recuperação judicial.

Petrobras (PETR4) analisará proposta da Mubadala para parceria na Bahia

No último dia 22 de dezembro, a Petrobras (PETR4) informou que recebeu comunicação da empresa de investimento internacional Mubadala Capital, propondo a formalização de discussões sobre a formação de potencial parceria estratégica para o desenvolvimento do downstream (atividades de pós-produção, como refino, transporte e comercialização de produtos petrolíferos) no Brasil, em continuidade ao memorando de entendimentos divulgado em 4 de setembro de 2023.

A iniciativa tem como escopo negócios voltados ao refino tradicional, bem como o desenvolvimento de uma biorrefinaria na Bahia.