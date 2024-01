3tentos (TTEN3) foi 'de bom a melhor' e BTG espera alta de 55% nas ações

Em novo parecer sobre as ações da 3tentos (TTEN3), nesta segunda-feira (15), analistas do BTG Pactual reiteraram seu otimismo com os papéis da companhia, com recomendação de compra e uma projeção de que 2024 será 'um ano forte'.

Atualmente a casa tem preço-alvo de R$ 17 para as ações da 3tentos, ao passo que os papéis TTEN3 são negociados pouco abaixo de R$ 11 em bolsa.

A estimativa é de que a 3tentos em 2024 tenha um lucro de R$ 598 milhões, com margem líquida de 6,2% - estimativas que são menores do que as anteriores, mas ainda sustentam a tese da casa.