B3 (B3SA3) manterá horário ampliado para negociação de futuros de dólar e Ibovespa a partir de março

B3 (B3SA3): volume diário de negociação soma R$ 25,29 bi em dezembro, queda anual de 13,6%

O volume diário de negociação da B3 (B3SA3) caiu 13,6% em dezembro na comparação anual, para R$ 25,29 bilhões, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no último dia 15 de janeiro. Na base mensal, a dona da bolsa brasileira registrou uma baixa de 7,9%.

Essa queda no volume da B3 em dezembro pode ser explicada pelo período das festas de fim de ano, quando a liquidez do mercado é reduzida, além do baixo volume visto ao longo do ano, com a dificuldade do mercado por causa dos juros na casa de dois dígitos.

Do valor total negociado no mês, R$ 24,04 bilhões referem-se ao mercado à vista na B3, o que representa uma baixa anual de 14,7%, e mensal de 9,1%. Os mercados futuros subiram 46,8% ante igual intervalo de 2022 e 1,5% ante novembro, para R$ 324 milhões. O mercado de opções, por sua vez, chama a atenção pelo aumento do número negociado, que passou de R$ 845 milhões em dezembro do ano anterior para R$ 923 milhões no mês passado, uma alta de 32,8%.

Em dezembro, o número de contas ativas na B3 alcançou 5,77 milhões, valor 1,9% menor que o visto no mesmo período de 2022. Na base mensal, houve uma alta de apenas 0,7%. O número de investidores pessoa física, que vêm apresentando crescimento nos últimos anos, teve uma retração de 1,1% na comparação anual, para 4,95 milhões. Em relação a novembro, a alta foi de 0,8%.

B3: negociação dos mercados

No mercado de derivativos e futuros, o volume de contratos atingiu 5,34 mil em dezembro, alta de 25,5% em relação ao mesmo mês de 2022. Na comparação mensal, houve uma baixa de 2,9%. No período, a receita média por contrato caiu 18,5%, para R$ 1,65 milhões. Em relação a novembro, a alta é de 6,3%.