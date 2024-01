Luiz Barsi abre a carteira para 2024: "Rico é quem se contenta com o que tem, eu sou pobre"

Com os investimentos baseados no ganho de dividendos, Luiz Barsi construiu um legado na bolsa brasileira como o seu maior investidor individual. Em live nesta segunda-feira (22), o investidor contou sobre as suas percepções para o ano e indicou onde investir.

"Não estou otimista com o resultado das empresas para 2024. O nosso governo tem uma necessidade muito grande de recursos e ele vai buscar nos tributos", afirmou Barsi na live organizada pela Ações Garantem o Futuro, empresa fundada pela sua filhas, Louise Barsi.

Apesar da visão negativa, a principal estratégia de Barsi segue baseada no value investing, ou seja, investir em valor. Ao selecionar empresas que considera promissoras, com boa estrutura e organização, aos 84 anos o investidor ainda defende o buy and hold, equivalente a comprar uma ação e segurá-la na carteira com o foco nos dividendos que a empresa vai distribuir no longo prazo.