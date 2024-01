Banco do Brasil (BBAS3): diretor de agronegócios e agricultura familiar renuncia ao cargo

O preço-alvo médio é de R$ 66, ao passo que os papéis negociam a cerca de R$ 56 em bolsa.

Daronco acrescenta que esse cenário não tem somente a ver com a carteira de crédito mais segura do BB - com exposição ao setor do agronegócio e servidores públicos - mas também do preço.

"O banco tem um deságio em relação aos pares privados, por conta de ser uma empresa controlada pelo governo. Mas quando analisamos, vemos um ROE perto do Itáu (ITUB4). Olhando para os múltiplos, tem uma diferença grande em relação à média histórica. O Banco do Brasil nunca foi um banco tão rentável quanto hoje", explica.

BofA espera que Banco do Brasil mostre crescimento robusto de receita líquida de juros

Analistas do Bank of America (BofA) destacam que a estimativa é de que o resultado do Banco do Brasil que referente ao 4T23 já mostre um crescimento robusto da receita líquida de juros (NII, na sigla em ingês) e dos empréstimos, mas aumento do custo do risco.

"Projetamos lucro líquido de R$ 9,2 bilhões com ROE de 21,2%. totalizando um lucro de R$ 35 bilhões em 2023, no ponto médio do guidance (R$ 33-37 bilhões). A carteira de crédito deve crescer 10% na base anual", diz a casa.