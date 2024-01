Selic e temporada de balanços no radar: o que o esperar para o varejo nos próximos meses?

A empresa, inclusive, anunciou na última segunda-feira que pagará R$ 367 milhões em dividendos, referentes às reservas de lucro do exercício de 2022 e equivalentes a R$ 1,50 por ação.

O que o mercado espera para Magazine Luiza (MGLU3) e Casas Bahia (BHIA3)?

Também em relatório na semana passada, o Morgan cortou a recomendação para as ações do Magazine Luiza (MGLU3) de equalweight para underweight, com preço-alvo sendo das varejistas cortado de R$ 2,75 para R$ 2,00.

Já para as ações de Casas Bahia (BHIA3), o Morgan Stanley manteve a recomendação underweight, com preço-alvo cortado de R$ 11,40 para 10 (queda de 1,1%). A preferência no segmento é pelas ações do Mercado Livre (MELI34) negociadas na Nasdaq. "Nós vemos tendências divergentes que continuam entre as operadoras de comércio eletrônico da América Latina", avaliam os analistas do banco americano.

No caso do Magazine Luiza e Casas Bahia, os analistas do Morgan esperam que a pressão de lucros persista, em meio a uma ainda lenta recuperação do setor eletrônico e tração em categorias mais recentes que as varejistas apostam. No ano, as ações de Magazine Luiza caem 1,46%, enquanto os papéis de Casas Bahia caem 20,45%, segundo o Status Invest.

Mercado Livre: uma das queridinhas do varejo

Ainda em relatório, o Morgan Stanley lembrou que enquanto o Mercado Livre emergiu como o maior ganhador incremental de participação com o enfraquecimento da Americanas (AMER3), vê a liderança em escala de mercado apoiando a monetização contínua da taxa de juros e a expansão das margens.